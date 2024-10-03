Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı - Son Dakika
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Güvenlik

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail-İran gerilimi sonrası bölgedeki tüm gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. İsrail'in Türkiye sınırına dayanabileceği iddialarına da yanıt veren MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir" açıklamasında bulundu.

03.10.2024 12:29  Güncelleme: 12:42
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısında, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatı ve İran-İsrail gerilimine ilişkin önemli mesajlar verildi.

"ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası İran'ın da İsrail'i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. İsrail'in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir. Gelinen durum; İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir."

LÜBNAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Bakanlık kaynakları, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin ise, "Daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU HAYALLERİNE ANADOLU'YU DA KATIYOR"

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail'in Türkiye için de bir tehdit olduğunu belirtmiş, "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır.. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor. Türkiye tarafsız olsun diyenlere, Hamas terör örgütüdür diyenlere sesleniyorum; karşımızda bir devlet değil kandan beslenen bir katil sürüsü var. Karşımızda tüm bölgeyi ateşe atmaya niyetli işgal şebekesi var" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı\'ndan İsrail\'e gözdağı

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Son Dakika Güvenlik Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (57)

  • Abuzer Yavuz:
    İsrail vatandaşlarını kovmadıkça konsolosluk kapısınıa kilit vurmadıkça akp israil dostudur benim yanımda 211 153 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sanmasınlar ki Türkiye hiç bi devleta benzemez biz savaşçı bir milletiz bu böyle biline nokta 311 18 Yanıtla
  • :
    Buyurun hazırlayın sonunuzu.. biz Türkler için savaş toydur! Şehadet ise en şerefli mertebe! 230 13 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    alayıniz gelsin ya herro ya merro . 168 12 Yanıtla
  • Engin Yıldız:
    Hiç ama kimse kendini kandirmasin ne İsrail ne Orta doğunun bir ulkesi Türkiye'ye kafa tutamaz çünkü 1 cisi Orta doğunun enguclu ordusu bizde 2 cisi NATO ülkesiyiz bunu bir kenara yazın Cumhur başkanı çıkıp milletine İsrail'in gözü bizim topraklarda deyip milleti endiselendirmesin 43 29 Yanıtla
  • ENDER:
    Kürecik üssünü ve İncirlik üssünü kapatalım.Ortadoğuda israil kör olur alın size çözüm 32 1 Yanıtla
  • özcan özdemir:
    Kesinlikle en önlerde giderim vatan uğruna savaşmaya Rabbim vatanımızı devletimizi korusun imanlı olan her Türk vatandaşı bilirki anasız büyür insan ama vatansız büyümez ???????????? 22 5 Yanıtla
  • orko Şato:
    savaşmı savaşçimi mi genlerde olur ,kan 'da olur, Anadolu insani , görüsu ne olursa olsun ,vatan bayrak,toprak ,soz konusu ise ,iste burada hersey biter ve sahadet vardir ,gazilik vardir , şahadeti goze alan bir milletten korkun , vatanim guzel ulkem Turkiyem tasina topragina tüm insanımıza selam olsun 24 1 Yanıtla
  • ibrahim seven:
    bir ülkenin Cumhurbaşkanı nasıl böyle bir açıklama yapar aklım almıyor siradaki biziz demek nedir 14 9 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Lubnan daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yetmez lubnan da yaşayan 150 bin Türk asıllı oğuz evladının da tahliyesi şarttır. 9 7 Yanıtla
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