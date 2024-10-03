Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı\'ndan İsrail\'e gözdağı

Güvenlik

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısında, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatı ve İran-İsrail gerilimine ilişkin önemli mesajlar verildi.

"ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası İran'ın da İsrail'i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. İsrail'in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir. Gelinen durum; İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir."

LÜBNAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Bakanlık kaynakları, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin ise, "Daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU HAYALLERİNE ANADOLU'YU DA KATIYOR"

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail'in Türkiye için de bir tehdit olduğunu belirtmiş, "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır.. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor. Türkiye tarafsız olsun diyenlere, Hamas terör örgütüdür diyenlere sesleniyorum; karşımızda bir devlet değil kandan beslenen bir katil sürüsü var. Karşımızda tüm bölgeyi ateşe atmaya niyetli işgal şebekesi var" ifadelerini kullanmıştı.