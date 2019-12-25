İsrail, tutuklu 8 Filistinlinin ailesine verilen maaşa el koydu - Son Dakika
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İsrail, tutuklu 8 Filistinlinin ailesine verilen maaşa el koydu

6 saat önce

İsrail, kendi vatandaşı olan tutuklu 8 Filistinlinin ailesine verilen maaşa el koydu.

İsrail, tutuklu 8 Filistinlinin ailesine verilen maaşa el koydu, System.String[]

İsrail, kendi vatandaşı olan tutuklu 8 Filistinlinin ailesine verilen maaşa el koydu.

İsrail haber sitesi Vala'nın haberinde, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, İsrail hapishanelerinde tutuklu 8 kişinin ailelerine Filistin yönetimi tarafından verilen maaşlara el koyulması yönünde karar aldığı belirtildi.

Haberde, Bennett'in "İsrail, kendisine karşı düşmanca tavır sergileyen kişilerin maaşlarına el koymak için tüm yasal yetkileri kullanmayı planlıyor." sözlerine yer verildi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde de Filistinli tutukluların ailelerinin İsrail'de yaşadığı ve İsrail vatandaşlığına sahip oldukları vurgulandı. Haberlerde İsrail'in ilk kez bu konuyla ilgili doğrudan karar aldığı kaydedildi.

İsrail ilk olarak 17 Şubat'ta Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı aylık 11,3 milyon dolar tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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