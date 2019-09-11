Son Dakika Haberleri: İsrail uçakları Gazze'de 15 askeri noktayı vurdu
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İsrail uçakları Gazze'de 15 askeri noktayı vurdu

38 dakika önce

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 15 askeri noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 15 askeri noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze'nin kuzey ve orta kısmındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'a ait 15 askeri noktayı hedef aldığını duyurdu. Sözcü Adraee açıklamasının devamında, saldırıların dün akşam Gazze'den İsrail'in Aşdod ve Aşkelon bölgelerine atılan roketlere karşılık olarak yapıldığını söyledi.

Gazze'deki Filistinli kaynaklarına göre, İsrail'in saldırısı sonucunda ölü ya da yaralıların olmadığı sadece maddi hasarın oluştuğunu belirtildi.

Dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim kampanyası kapsamında Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşdod'da miting düzenlerken Gazze'den roketler atılmış ve bölgede uyarı sirenleri çalmaya başlamıştı. Netanyahu, sirenlerinin çalmasının ardından konuşmasını keserek bölgeden ayrılmıştı.

(İHA)

İsrail uçakları Gazze'de 15 askeri noktayı vurdu

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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