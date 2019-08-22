Son Dakika Haberleri: - İsrail Uçakları Gazze'de Hamas'a Ait Bir Mevziyi Vurdu
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- İsrail Uçakları Gazze'de Hamas'a Ait Bir Mevziyi Vurdu

1 saat önce

- İsrail uçakları Gazze'de Hamas'a ait bir mevziyi vurduGAZZE - İsrail uçakları Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi vurdu.

- İsrail uçakları Gazze'de Hamas'a ait bir mevziyi vurdu

GAZZE - İsrail uçakları Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi vurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nın batısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait el-Bahriya mevzisini 3 füzeyle vurdu. Filistinli tıbbi kaynaklar, saldırıda yaralanan ya da ölenin olmadığını aktardı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısının İsrail'in güneyine Gazze'den atılan füzeye karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:11 Kaynak: İHA
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