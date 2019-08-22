- İsrail Uçakları Gazze'de Hamas'a Ait Bir Mevziyi Vurdu
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- İsrail uçakları Gazze'de Hamas'a ait bir mevziyi vurduGAZZE - İsrail uçakları Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:11 Kaynak: İHA
- İsrail uçakları Gazze'de Hamas'a ait bir mevziyi vurdu
GAZZE - İsrail uçakları Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi vurdu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nın batısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait el-Bahriya mevzisini 3 füzeyle vurdu. Filistinli tıbbi kaynaklar, saldırıda yaralanan ya da ölenin olmadığını aktardı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısının İsrail'in güneyine Gazze'den atılan füzeye karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
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