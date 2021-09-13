İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi - Son Dakika

İsrail, dün, son 48 saat içinde Gazze'den atılan üç roketin, "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'a ait askeri kamp, silah üretim tesisi ve tünelin hedef alınarak 4 noktanın vurulduğunu açıkladı.

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve Beyt Lahya bölgelerine saldırdı.

Aşı karşıtlarının iddia ettiği "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" sözleri laboratuvar deneyleriyle çürütüldü