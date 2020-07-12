İsrail uçakları gün boyunca Lübnan hava sahasını ihlal etti - Son Dakika

İsrail uçakları gün boyunca Lübnan hava sahasını ihlal etti

Lübnan ordusu, İsrail savaş ve keşif uçaklarının, ülkenin hava sahasını gün boyu ihlal ettiğini duyurdu.

Lübnan ordusu, İsrail savaş ve keşif uçaklarının, ülkenin hava sahasını gün boyu ihlal ettiğini duyurdu.

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Ordunun, ülkenin resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamasında, İsrail'e ait 15 savaş ve keşif uçağının, ülkenin hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Yerel saatle 06.05'ten itibaren Lübnan semalarında uçuşlara başlayan İsrail'e ait keşif uçaklarının öğlen saatlerine kadar ihlallerini sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, saat 13.35'ten sonra ise 4 savaş uçağının aynı anda ülkenin havasına girdiği ifade edildi.

Açıklamada, bugün öğleden sonra Lübnan'ın hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait toplam savaş uçaklarının sayısının 10'a ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan NNA'nın haberine göre, İsrail askerlerinden bir grup, hava ihlallerinin sürdüğü saatlerde bir tankın himayesinde Lübnan sınırına yakın bölgeye konuşlandı.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletlere şikayet ediyor.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, geçen ay İsrail'in 2019'da ve bu yılın ilk 5 ayında ülkesine yönelik ihlallerine dair şunları söylemişti:

"İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik 2019'daki ihlallerinin sayısı, 178'i kara sınırı, 739'u deniz sınırı ve 1373'ü de hava sahası olmak üzere toplam 2 bin 290 olarak kayıtlara geçti. İsrail, bu yılın ilk 5 ayında ise kara sınırında 374, deniz sınırında 386 ve hava sahasında 250 kez Lübnan egemenliğini ihlal etti."

Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail uçakları gün boyunca Lübnan hava sahasını ihlal etti - Son Dakika
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