- İsrail Uçaklarından Lübnan'a Hava Saldırısı
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- İsrail uçaklarından Lübnan'a hava saldırısıBEYRUT - İsrail ordusu sabah erken saatlerde Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:18 Kaynak: İHA
- İsrail uçaklarından Lübnan'a hava saldırısı
BEYRUT - İsrail ordusu sabah erken saatlerde Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'da bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne ait noktalara 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralı olmadığı ancak çevredeki sivil yerleşimlerin zarar gördüğü belirtildi.
Öte yandan Lübnan ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 İHA'nın düştüğünü duyurmuştu.
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