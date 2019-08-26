Son Dakika Haberleri: - İsrail Uçaklarından Lübnan'a Hava Saldırısı
Son Dakika Güncel Haber

- İsrail Uçaklarından Lübnan'a Hava Saldırısı

1 saat önce

- İsrail uçaklarından Lübnan'a hava saldırısıBEYRUT - İsrail ordusu sabah erken saatlerde Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenledi.

- İsrail uçaklarından Lübnan'a hava saldırısı

BEYRUT - İsrail ordusu sabah erken saatlerde Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'da bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne ait noktalara 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralı olmadığı ancak çevredeki sivil yerleşimlerin zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan Lübnan ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 İHA'nın düştüğünü duyurmuştu.

Beyrut, İsrail, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lübnan'dan, İsrail İHA'larına tepki: Egemenliğimize açıkça bir saldırı
ABD Dışişleri Filistin'i "ülkeler ve bölgeler" listesinden çıkarmış Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin Okul kantinlerinde gıda logosu dönemi başlıyor! Artık her ürün satılamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:31:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - İsrail Uçaklarından Lübnan'a Hava Saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]