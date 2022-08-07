İsrail Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldı: 2 ölü, 8 yaralı

07.08.2022 13:48
İsrail Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldı: 2 ölü, 8 yaralı

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki bir evi vurması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki bir evi vurması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. İsrail'in "Şafak Vakti" operasyonu ismini verdiği saldırılardaki toplam can kaybı sayısı 31'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını 3'ncü gününde de sürdürüyor. Sivil yerleşim yerlerini de hedef alan İsrail, Jabalya kentinde bulunan Abu Jasser ailesine ait evi vurdu. Savaş uçaklarının bombaladığı evde 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda sivil savunma ekibi, yaralı 8 kişiyi ambulanslarla Al-Shifa Hastanesine sevk etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, 3 gündür devam eden İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi de yaralandı.

"Operasyon gerektiği sürece devam edecek"

İsrail Başbakanı Yair Lapid sivillerin de hedef alındığı saldırılar hakkında, "Operasyon gerektiği sürece devam edecek" demiş, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Güvenlik Ajansı (Shin Bet) ve güvenlik güçleri, barışı yeniden sağlayıp, çocuklara yönelik tehdidi ortadan kaldırana kadar İslami Cihat Örgütü'ne karşı savaşmayı sürdürecek" açıklamasında bulunmuştu. - GAZZE

YORUMLAR
500
Arap coğrafyasından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler devam ediyor Arap coğrafyasından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler devam ediyor İtalya'dan Gazze'deki duruma ilişkin taraflara itidal çağrısı İtalya'dan Gazze'deki duruma ilişkin taraflara itidal çağrısı
Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
12:48 Ebru Şancı Öztürk ölümden döndü: Bedenim iyileşti ruhum iyileşmedi
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:44 İstanbul'da 20 yaşındaki genci işkenceyle öldürüp evinin önüne attılar! Cenazesi Mardin'e gönderildi
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
12:11 15 yaşındaki çocuk bilgisayar başında kalp krizi geçirerek vefat etti
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:43 İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 13:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement