İsrail üçüncü kez seçime gidecek - Son Dakika
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İsrail üçüncü kez seçime gidecek

6 saat önce

Siyasi krizin devam ettiği İsrail'de meclis bir yılda üçüncü kez seçime gitme kararı aldı.

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Siyasi krizin devam ettiği İsrail'de meclis bir yılda üçüncü kez seçime gitme kararı aldı.


İsrail parlamentosu Knesset, 17 Eylül'de yapılan erken seçimin ardından hükümet kurulamayınca dün gece bir kez daha seçim kararı aldı. Alınan karara göre, seçim 2 Mart'ta yapılacak. Dün gece yapılan oylamada 94 milletvekili seçime gidilmesi yönünde oy kullanırken, hayır oyu kullanan milletvekili olmadı.


İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 61 sandalye gerekirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve rakibi Benny Gantz, Eylül seçimini kaybetmişti. Eylül'de yapılan seçimlerde, Netanhayu'nun sağ kanat Likud partisi 32 sandalye alırken, Gantz'ın merkezci partisi 120 üyeli Knesset'ten 33 sandalyede kalmıştı. Partilerden hiçbirinin 61 sandalye çoğunluğuna ulaşamamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, partilere Milli Birlik Komitesi kurmaları talimatı vermişti.


İktidar paylaşımında kimin daha önce başbakanlık yapacağı da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Netanyahu, Ortodoks Yahudi partilerin katılımı konusunda ısrarcıyken, Gantz, suçlamayla karşı karşıya olan bir başbakanın altında görev alamayacağını ifade ediyor.


Salı gecesi, Netanyahu ve Gantz, yeni bir seçim yapmaktan kaçınarak ulusal birlik hükümeti kurmaktan yana olduklarını tekrar etti. Gantz, partisinin temel ilkelerinden ödün vermesini gerektirmeyecek bir orta yol arayışı içinde olduğunu belirtirken, Netanyahu ise rakibine, "80 günün ardından, İsrail vatandaşları olarak, liberal bir koalisyon hükümeti kurmak için oturup ciddi bir konuşma yapmalıyız, bunun için çok geç değil" şeklinde seslendi.


Ancak dün yaşanan gelişmeler ışığında Likud ve Mavi-Beyaz partileri anlaşma sağlayamadı ve meclisin feshi yönünde oy kullandı. - KUDÜS

Hükümet, İsrail, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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