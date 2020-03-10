İsrail uçuşlarına korona virüs düzenlemesi - Son Dakika
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İsrail uçuşlarına korona virüs düzenlemesi

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), korona virüs nedeniyle İsrail seferlerini azaltma kararı aldı.

İsrail uçuşlarına korona virüs düzenlemesi, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), korona virüs nedeniyle İsrail seferlerini azaltma kararı aldı.

Çim'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yeni bir karar aldı. Virüse karşı önlemlerini arttıran THY, İsrail'e yaptığı seferleri azaltma kararı verdi. Bu kapsamda günlük 10 frekans olarak icra edilen İsrail seferleri 11-12 Mart tarihlerinde 4'e, 13 Mart-31 Mart tarihlerinde ise 2'ye indirilecek.

"14 GÜNLÜK EV İZOLASYONU KARARI"

Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'de korona virüs vakalarında görülen artış nedeniyle, İsrail hükümeti 9 Mart 2020 itibari ile ülkeye dönecek tüm İsrail vatandaşlarının, geldikleri ülkeye bakılmaksızın 14 günlük ev izolasyonuna alınmasına karar vermiştir. Karar uyarınca, İsrail'e gidecek olan yabancı uyruklu turistlerin ve İsrail vatandaşlarının da izolasyona girmeleri gerekecektir. Yabancı uyruklu yolcular için bu talimat yaklaşık üç gün (9 Mart 2020 akşam saatlerinden itibaren 72 saat) içinde yürürlüğe girecektir. İsrail hükümetinin aldığı karar sonrası, Türk Hava Yolları günlük 10 frekans icra ettiği İsrail uçuşlarını 11-12 Mart tarihlerinde günlük 4 frekans ve 13-31 Mart tarihleri arasında günlük 2 frekans icra etmeye devam edecektir" denildi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Türk Hava Yolları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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