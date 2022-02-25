İsrail: Ukrayna Büyükelçiliğimize yardım talebi yağıyor - Son Dakika
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İsrail: Ukrayna Büyükelçiliğimize yardım talebi yağıyor

25.02.2022 11:56
İsrail: Ukrayna Büyükelçiliğimize yardım talebi yağıyor

İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky, yardım taleplerinde büyük yoğunluk yaşandığını ancak yardım edebileceklerinin sınırlı olduğunu söyledi.

İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky, yardım taleplerinde büyük yoğunluk yaşandığını ancak yardım edebileceklerinin sınırlı olduğunu söyledi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre Brodsky, "Talep yağmuruna yetişmeye çalışıyoruz, kolay değil. Maalesef herkese yardım edemeyiz çünkü insanları evlerinden kurtaracak gücümüz yok." diye konuştu.

İsrail yönetiminin diplomatik personelini Polonya'ya tahliye etme konusunu değerlendirdiğine işaret eden Brodsky, elçilik tahliye edilse dahi Ukrayna'dan ayrılmaya çalışan İsraillilere yardım etmek için sınırda elçilikten temsilcilerin bulunacağını kaydetti.

İsrail, bu hafta başında Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşımıştı.

Diplomatik kaynaklara göre, Ukrayna'da yaşayan yaklaşık 15 bin İsrail vatandaşının yarısı, Rusya'nın askeri müdahale tehdidinin başlamasıyla bu ülkeden ayrıldı.

Son 24 saatte 500 İsrail vatandaşı daha Ukrayna'yı terk etti.

İsrail vatandaşlarının yanı sıra Ukrayna'da 120 bin ile 150 bin arasında Yahudi yaşıyor. İsrailli yetkililer Ukraynalı Yahudilere de sık sık çağrı yaparak İsrail'e yerleşmeleri için teşvik ediyor.

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Polonya, Ukrayna, İsrail, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail: Ukrayna Büyükelçiliğimize yardım talebi yağıyor - Son Dakika


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