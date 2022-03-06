İsrail, Ukrayna'da 2 bin kadar vatandaşının kaldığını duyurdu - Son Dakika
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İsrail, Ukrayna'da 2 bin kadar vatandaşının kaldığını duyurdu

06.03.2022 18:47
İsrail, Ukrayna'da 2 bin kadar vatandaşının kaldığını duyurdu

İsrail, 5 bin 700'ü çatışmalar başladıktan sonra olmak üzere 10 bin 200 vatandaşının Ukrayna'yı terk ettiğini ve bu ülkede 2 bin kadar İsraillinin kaldığını duyurdu.

İsrail, 5 bin 700'ü çatışmalar başladıktan sonra olmak üzere 10 bin 200 vatandaşının Ukrayna'yı terk ettiğini ve bu ülkede 2 bin kadar İsraillinin kaldığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ilgili kurumlarla gerçekleştirdiği toplantıda, İsrail vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesine ilişkin durum değerlendirildi.

Toplantıda, 5 bin 700'ü çatışmalar başladıktan sonra olmak üzere Tel Aviv yönetiminin Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı sonrasından itibaren 10 bin 200 İsraillinin bu ülkeyi terk ettiği ve Ukrayna'da 2 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Lapid'in, söz konusu değerlendirme toplantısının ardından, Ukrayna'da bir sahra hastanesi kurulması, bölge ülkeleri ve Ukrayna'ya insani yardım gönderilmesi, Lviv Hastanesi'ne jeneratör yardımı ve sınır geçişlerinde insani yardım sağlanması talimatı verdiği kaydedildi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, Ukrayna, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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