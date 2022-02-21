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İsrail, Ukrayna'daki büyükelçiliğini Kiev'den Lviv'e taşıyor - Son Dakika

İsrail, Ukrayna'daki büyükelçiliğini Kiev'den Lviv'e taşıyor

21.02.2022 21:44
İsrail, Ukrayna'daki büyükelçiliğini Kiev'den Lviv'e taşıyor

İsrail, uluslararası aktörlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Ukrayna'daki büyükelçiliğini Kiev'den Lviv kentinde yakın zamanda açtığı konsolosluk ofisine taşıma kararı aldı.

İsrail, uluslararası aktörlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Ukrayna'daki büyükelçiliğini Kiev'den Lviv kentinde yakın zamanda açtığı konsolosluk ofisine taşıma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, uluslararası aktörlerle yaptığı görüşmeler ve bakanlıkta gerçekleştirdiği durum değerlendirmesi sonunda, ülkesinin Kiev Büyükelçiliğinin tahliye edilmesi ve elçilik faaliyetlerinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentindeki konsolosluk ofisine taşınması talimatı verdi.

Lviv'deki konsolosluk ofisinin birkaç gün önce, ülkeden ayrılmak isteyen İsrail vatandaşlarına hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının, İsrail vatandaşlarının tahliyesi konusunda kara yolu dahil tüm olasılıklar üzerinde çalıştığı ve komşu ülkelerdeki İsrailli diplomatların da bulundukları başkentlerde ilgili makamlarla temas halinde olduğu aktarıldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett başta olmak üzere İsrailli yetkililer, Ukrayna krizinde yaşanabilecek en kötü senaryoyu ele almak üzere son dönemde düzenledikleri toplantılarda, bu ülkedeki vatandaşlarını ve Yahudi topluluğu ülkeyi terk ederek İsrail'e gelmelerini teşvik eden çağrılar yapmıştı.

Ukrayna'da yaklaşık 15 bin vatandaşı bulunan İsrail, savaşın başlaması ihtimaline karşı, bu ülkedeki 100 binden fazla Yahudi'ye acil destek sağlamak ve İsrail'e kesin göçü artırmak üzere eylem planı yapıyor.

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İsrail, Ukrayna'daki büyükelçiliğini Kiev'den Lviv'e taşıyor İsrail, Ukrayna'daki büyükelçiliğini Kiev'den Lviv'e taşıyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İsrail, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Ukrayna'daki büyükelçiliğini Kiev'den Lviv'e taşıyor - Son Dakika


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