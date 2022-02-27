İsrail, Ukrayna'daki Yahudileri komşu ülkeler üzerinden İsrail'e getirme çalışmalarına başladı - Son Dakika
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İsrail, Ukrayna'daki Yahudileri komşu ülkeler üzerinden İsrail'e getirme çalışmalarına başladı

27.02.2022 02:02
İsrail, Ukrayna'daki Yahudileri komşu ülkeler üzerinden İsrail'e getirme çalışmalarına başladı

İsrail, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bu ülkedeki Yahudilerin İsrail'e göç etmeleri için işlem başlattı.

İsrail, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bu ülkedeki Yahudilerin İsrail'e göç etmeleri için işlem başlattı.

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçünü ("Aliya") teşvik ve organize eden önde gelen kuruluş olan İsrail Yahudi Ajansı, Ukrayna Yahudilerinin tahliye çalışmalarına başladı.

Buna göre Yahudi Ajansı, Polonya, Moldova, Romanya ve Macaristan'da Ukrayna sınırı boyunca altı Aliya işlem istasyonu açacak.

Yahudi Ajansının, Ukrayna'daki savaş nedeniyle beklenen Yahudi göç dalgasına derhal yardımcı olmayı amaçladığı ve İsrail'e göç etmek isteyen Yahudilere destek için gerektiğinde bu istasyonları artıracağı kaydedildi.

Göç planı kapsamında Ajans, Yahudi göçmenleri, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları, Keren Hayesod ve dünyanın dört bir yanındaki diğer Yahudi bağışçıların desteğiyle ilk etapta Ukrayna sınırındaki ülkelerdeki otellerde geçici olarak barındıracak.

İlk Yahudi göçmen kafilesi İsrail'e getirildi

Yahudi Ajansının, Aliya çalışmaları kapsamında, ilk Yahudi göçmen grubunu dün Ukrayna sınırından Polonya'ya geçirdiği ve kısa bir süre sonra uçakla İsrail'e ulaştırıldığı belirtildi.

İsrail'e varan Ukraynalı Yahudilerin, Aliya ve Entegrasyon Bakanlığının yardımıyla geçici konutlara yerleştirildiği aktarıldı.

İsrail'in sözde "Geri Dönüş" yasası uyarınca İsrail'e göç etmek için başvuran kişilerin, en az bir Yahudi büyükanne ve büyükbabası olduğunu kanıtlayabilmeleri gerekiyor.

"Aliya", pek çok belge ve süreç gerektiren bir uygulama olarak biliniyor. Ancak Ukrayna'da yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, İsrail hükümeti ve Yahudi Ajansı, Yahudilerin Ukrayna'yı daha hızlı terk etmeleri için bu uygulamaları hızlandırdı.

Geri Dönüş Yasası kapsamında İsrail'e göç etme hakkına sahip olan yaklaşık 120 bin ile 150 bin Ukrayna Yahudisi bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrailli yetkililerden göç çağrıları

Öte yandan İsrailli yetkililer, Ukrayna-Rusya krizinin başlamasından bu yana Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarının yanı sıra ülkedeki Yahudilere de İsrail'e göç etmelerini sık sık telkin etmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada dünya genelindeki Yahudilere seslenerek, kapılarının açık olduğunu ve "onları İsrail'de bir evin beklediğini" söylemişti.

İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata da, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan binlerce Yahudi göçmeni kabul etmeye hazırız." demişti.

Gelenler işgal altındaki Filistin topraklarına yerleştiriliyor

İsrail, tarihi Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikası çerçevesinde, gelen Yahudilerin büyük kısmını Filistin topraklarına yerleştiriyor.

Bu politikanın sonucu olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yahudi yerleşimci sayısı 200 bini, Batı Şeria'daki yerleşimci sayısı ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail'in, 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması sonucu Filistinlilerin yarıdan fazlası vatanlarından sürüldü. BM'nin 1950 yılında yayımladığı rapora göre, 1948 ile 1950 yılları arasında Filistin nüfusunun yarıdan fazlası (957 bin kişi) vatanını terk etmek zorunda kalarak sığınmacı konumuna düştü.

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Ukrayna, İsrail, Yahudi, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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