İsrail, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak - Son Dakika
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İsrail, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak

27.09.2022 20:58
İsrail, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak

İsrail, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu belirterek, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde yapılan referandumları tanımayacağını duyurdu.

İsrail, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu belirterek, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde yapılan referandumları tanımayacağını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumların tanınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğu kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandumların sonuçlarını destekleyeceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Referandum sonucunda Rusya'nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabileceklerini söylüyor.

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Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi BM: Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için yaptığı referandumlar 'yasa dışı' BM: Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için yaptığı referandumlar 'yasa dışı' Dünya gelecek haberi bekliyor! İşte Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı referandumdan ilk sonuçlar... Dünya gelecek haberi bekliyor! İşte Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı referandumdan ilk sonuçlar...
Kaynak: AA

Ukrayna, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

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