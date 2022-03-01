İsrail, Ukrayna'ya 100 ton insani yardım gönderiyor - Son Dakika
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İsrail, Ukrayna'ya 100 ton insani yardım gönderiyor

01.03.2022 16:31
İsrail, Ukrayna'ya 100 ton insani yardım gönderiyor

İsrail, Ukrayna'ya 100 ton insani yardım göndereceğini duyurdu.

İsrail, Ukrayna'ya 100 ton insani yardım göndereceğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Ajansı "Mashav" tarafından organize edilen 100 tonluk yardımın bugün başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yola çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki siviller için gönderilecek insani yardımın, 17 tonluk ilaç ve tıbbi ekipman, su arıtma sistemleri ve acil su tedarik kitleri ile binlerce çadır, battaniye, uyku tulumu ve kışlık kıyafet içerdiği aktarıldı.

Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid tarafından kararlaştırılan söz konusu yardımın, bu hafta içinde Polonya üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılacağı kaydedildi.

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Tel Aviv, Ukrayna, İsrail, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Ukrayna'ya 100 ton insani yardım gönderiyor - Son Dakika


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