İsrail, Ukrayna'ya kask ve çelik yelek gönderdi

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'daki sivil toplum örgütleri ve acil durum ekipleri için 500 çelik yelek ile 2 bin kask gönderildi.

İsrail'in Suriye'deki askeri hareket özgürlüğünü göz önünde bulundurarak temkinli hareket ettiği ve Rusya ile ilişkilerini korumakta zorlandığı gözleniyor.

İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de Moskova ile koordinasyon halinde İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'yı karşısına almaktan kaçınan İsrail'in ABD ve Batı'daki müttefiklerinden baskı gördüğü basına yansımıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna'daki savaşa ilişkin ilk açıklamalarında Rusya'nın ismini anmaktan kaçınmıştı. Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Rusya'nın saldırılarını kınamış ve Moskova'nın rolüne işaret etmişti.

İsrail, bugüne kadar Ukrayna'ya yönelik insani yardıma vurgu yapmıştı ve nisan sonunda Kiev yönetimine çelik yelek ve askeri kask gönderme kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçen ay Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarmış, İsrail bu kararda lehte oy kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, oylama üzerine İsrail'in, "Ukrayna'daki durumu kullanarak uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden çekmeye çalıştığını" vurgulamıştı.

Rus liderlerin, Filistinli yetkililerle yaptığı telefon trafiği de son dönemde yoğunlaşmıştı.

Lavrov'un "Hitler Yahudi asıllıydı" açıklamalarına İsrail'den tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, mayıs başında Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İsrail Başbakanı Bennett, Dışişleri Bakanı Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki göstermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna'daki Azov taburunda Rusya'ya karşı savaştığını söylemişti.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Lavrov'un "Hitlerin Yahudi asıllı olduğu" şeklindeki ifadeleri nedeniyle İsrail Başbakanı Bennett'ten özür dilediği bildirilmişti. Ancak, Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in özür dilediğine ilişkin bilgi yer almamıştı.