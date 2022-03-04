İsrail, Ukraynalı iki Yahudi aileyi işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirdi - Son Dakika

İsrail, Ukrayna'dan tahliye ettiği Ukraynalı iki Yahudi aileyi, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşim birimlerine yerleştirdi.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin çatı örgütü İsrail Yerleşim Konseyi, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar nedeniyle tahliye edilen Ukrayna Yahudisi ailelerin Batı Şeria'ya yerleştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ukrayna'dan ayrılabilen ve Yahuda ve Samiriye'deki (Batı Şeria'nın Tevrat'taki adı) yeni evlerinde yaşamayı seçen ilk iki aileyi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yerleşim Konseyi, açıklamasında, ailelerden birinin Kudüs'ün güneyindeki "Eldad" yerleşimine, diğerinin ise Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Rafafa" yerleşimine yerleştirildiğini bildirdi.

Yerleşimlere daha fazla Ukraynalı Yahudi aileyi getirme amacında olduklarına da işaret eden Konseyin açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu günlerde, Yerleşim Konseyinin Doğu Avrupa Ofisi, yakında Yahuda ve Samiriye'ye gelecek olan daha fazla aileye barınma seçenekleri yaratmak ve yardımcı olmak için 24 saat çalışıyor."

İsrail, "Aliya" ile binlerce Ukraynalı Yahudi'yi ülkeye getiriyor

Bu bağlamda, İsrail Yahudi Ajansı dün, Ukrayna'dan göç edecek 500 Yahudi'nin bu pazar günü İsrail'e geleceğini duyurmuştu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından, diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçünü (Aliya) teşvik ve organize eden önde gelen kuruluş olan İsrail Yahudi Ajansı, Ukrayna Yahudilerinin tahliye çalışmalarını hızlandırdı.

İsrail'in sözde "Geri Dönüş" yasası uyarınca İsrail'e göç etmek için başvuran kişilerin, en az bir Yahudi büyükanne ve büyükbabası olduğunu kanıtlayabilmeleri gerekiyor.

Aliya, pek çok belge ve süreç gerektiren bir uygulama olarak biliniyor. Ancak Ukrayna'da yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, İsrail hükümeti ve Yahudi Ajansı, Yahudilerin Ukrayna'yı daha hızlı terk etmeleri için bu uygulamalara hız kazandırdı.

Geri Dönüş Yasası kapsamında İsrail'e göç etme hakkına sahip yaklaşık 120 bin ila 150 bin Ukrayna Yahudisi bulunduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan İsrailli yetkililer, Ukrayna-Rusya krizinin başlamasından bu yana Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarının yanı sıra ülkedeki Yahudilere de sık sık İsrail'e göçü telkin ediyor.

Gelenler işgal altındaki Filistin topraklarına yerleştiriliyor

İsrail, tarihi Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikası çerçevesinde, gelen Yahudilerin büyük kısmını Filistin topraklarına yerleştiriyor.

İsrail'in, 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması sonucu, Filistinlilerin yarıdan fazlası vatanlarından sürüldü.

BM'nin 1950 yılında yayımladığı rapora göre, 1948 ile 1950 yılları arasında Filistin nüfusunun yarıdan fazlası (957 bin kişi) vatanını terk etmek zorunda kalarak, sığınmacı konumuna düştü.