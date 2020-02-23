İsrail ülkenin güneyindeki bölgelerde sığınakları açtı - Son Dakika
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İsrail ülkenin güneyindeki bölgelerde sığınakları açtı

6 saat önce

İsrail, Gazze'den atılan roketler nedeniyle ülkenin güney bölgelerinde bulunan sığınakları açtı.

İsrail ülkenin güneyindeki bölgelerde sığınakları açtı, System.String[]

İsrail, Gazze'den atılan roketler nedeniyle ülkenin güney bölgelerinde bulunan sığınakları açtı.


İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'den 20 roket atıldığı ve bu roketlerin 10'unun savunma sistemlerince imha edildiğini duyuruldu. Gazze'den atılan roketlerin ardından İsrail, ülkenin güneyindeki bölgelerde bulunan tüm sığınakları açtı.


Gazze'deki Filistinli gruplar, bugün İsrail'in buldozerle yaptığı vahşi olaya karşılık olarak Gazze'nin etrafındaki Yahudi yerleşim yerlerine yönelik füze saldırısı düzenledi. - GAZZE

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:32 Kaynak: İHA
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