İsrail ülkeye giriş için aşı şartını kaldırdı - Son Dakika

Korona virüs salgın önlemleri kapsamında ülkeye giriş şartlarını yenileyen İsrail, PCR testi ibrazıyla aşılı aşısız bütün yolcuların ülkeye seyahat edebileceğini açıkladı.

İsrail, pandemi döneminde alınan önlemlerin gevşetildiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin Tel-Aviv Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Mart 2022 tarihi itibarıyla gerekli vize şartlarını taşıyan tüm yabancılar (aşılı veya aşısız) İsrail'e seyahat edebilecek. Yabancıların uçağa binişten önceki 72 saat içinde, ayrıca İsrail'e varışta Ben Gurion Havalimanı'nda PCR testi yaptırmaları (uçağa binişten önceki 24 saat yapılan antijen testi sonucu artık kabul edilmeyecek), Ben Gurion Havalimanı'nda yaptırdıkları PCR testinin negatif sonucunu alana kadar da otellerinde/İsrail'de bulunacakları adreslerinde karantina altında kalmaları gerekmektedir. Uçağa binişten önceki son 8 ila 90 gün içerisinde Covid-19 atlattığını kanıtlayan yolcular, uçağa binişte PCR testi ibraz etmekten muaftır" denildi.

(Tuncer Cengiz/İHA)