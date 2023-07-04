İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, İsraillileri silah taşımaya çağırdı - Son Dakika
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, İsraillileri silah taşımaya çağırdı

04.07.2023 20:56

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Tel Aviv'de meydana gelen araçla ezilme olayının ardından İsraillileri silah taşımaya çağırdı. Ben-Gvir, olayın gösterdiği gibi silah taşımanın etkili ve gerekli olduğunu belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Tel Aviv'de 7 kişinin araçla ezilerek yaralandığı olayın ardından İsraillileri "silah taşımaya" çağırdı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, İsraillileri silah taşımaya çağırdı

BAKAN BEN-GVİR'DEN "SİLAHLANMA" ÇAĞRISI

İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin'e yönelik saldırıları devam ederken, Tel Aviv'de de tansiyon yükseldi. Bir aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı, şoför silahlı bir sivil tarafından vurularak öldürüldü. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Tel Aviv'deki olayın ardından "silahlanma" çağrısı yaptı.

"RUHSATI OLAN TÜM İSRAİLLİLER SİLAH TAŞISIN"

Times of Israel gazetesinin haberine göre, kolluk kuvvetlerinden de sorumlu Bakan Ben-Gvir, Tel Aviv'de olay yerinde basına konuştu. Olaydaki şoförün silah taşıyan sivil bir İsrailli tarafından vurularak öldürülmesine işaret eden Ben-Gvir, "Bu bir kez daha İsraillilerin silah taşımasının ne kadar etkili ve gerekli olduğunu gösteriyor. Ruhsatı olan tüm İsraillilere silahlarını taşıması çağrısı yapıyorum." dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, İsraillileri silah taşımaya çağırdı

ŞOFÖR VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyinde bir aracın kaldırımdaki yayalara çarpmasıyla üçü ağır 7 kişi yaralanmış, şoförün silahlı bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğü bildirilmişti. Sosyal medyada paylaşılan videoda silahlı bir sivilin yerde yatan bir kişiye birden fazla kez ateş ettiği görülmüştü.

YAHUDİ ÜSTÜNLÜKÇÜ SİYASETİYLE TANINIYOR

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti. İsrail siyasetinde Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, İsraillileri silah taşımaya çağırdı

FİLİSTİNLİLER, "KATİLLERİN AVUKATI" DİYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor. Ben-Gvir, İsrail'in 1998'te terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

Kaynak: AA
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