İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı - Son Dakika

İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu.

Batı Şeria'daki İsrail Hükümetinin Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılması nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasında bulunan El-Kerame sınır kapısının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 kişide korona virüsü tespit edildiğini, vaka sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.

(Hamad Alnajjar/İHA)