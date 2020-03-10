- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı- Filistin'de vaka sayısı 29'ya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı- Filistin'de vaka sayısı 29'ya... - Son Dakika

- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı- Filistin'de vaka sayısı 29'ya...

50 dakika önce

- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı Filistin'de vaka sayısı 29'ya yükseldi İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu.

- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı

Filistin'de vaka sayısı 29'ya yükseldi

BATI ŞERİA - İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu.

Batı Şeria'daki İsrail Hükümetinin Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılması nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasında bulunan El-Kerame sınır kapısının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 kişide korona virüsü tespit edildiğini, vaka sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.

- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı- Filistin'de vaka sayısı 29'ya...

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
20:14 - Korona virüsü İtalya'yı etkisini altına aldı- Acil durum önlemleri halkı marketlere akın ettirdi-...
20:14 EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'nda göçmenlerin bekleyişleri sürüyor
20:14 ADANA Tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 14 yaralı
20:10 İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
20:10 Korona virüsü İtalya'yı etkisini altına aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:18:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı- Filistin'de vaka sayısı 29'ya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]