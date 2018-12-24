Son Dakika Haberleri: İsrail Ürdünlü İş Adamını Serbest Bıraktı

İsrail Ürdünlü İş Adamını Serbest Bıraktı

57 dakika önce

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 16 Aralık'ta gözaltına aldığı Ürdünlü iş adamı Abdulkadir Netşe'yi serbest bıraktığını duyurdu.

İsrail Ürdünlü İş Adamını Serbest Bıraktı, System.String[]
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 16 Aralık'ta gözaltına aldığı Ürdünlü iş adamı Abdulkadir Netşe'yi serbest bıraktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'deki büyükelçilik ile iş birliği halinde konunun yakından takip edildiği belirtilerek, büyükelçiliğin Abdulkadir Netşe isimli Ürdün vatandaşının serbest bırakıldığı bilgisini verdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bakanlığın Netşe'ye sınıra kadar eşlik etmesi ve ülkeye dönüşünü kolaylaştırması için elçiliği görevlendirdiği kaydedildi.

Ürdün medyasında yer alan haberlere göre, iş adamı Abdulkadir Netşe, Filistin'den Ürdün'e dönüşü sırasında İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Neşte'nin tam olarak nerede ve ne sebeple gözaltına alındığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:50 Kaynak: AA

Ürdün, İsrail, Güncel
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