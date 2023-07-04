İsrail Uyruklu Baba ve Oğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçağı Kaçırdı - Son Dakika
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İsrail Uyruklu Baba ve Oğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçağı Kaçırdı

04.07.2023 17:24

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçıran İsrail uyruklu baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atladı. Kaçırdıkları AnadoluJet'in uçağını iten push-back aracına binmeye çalışan iki yolcu çalışanlar ve polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul- Tel Aviv uçuşunu kaçıran İsrail uyruklu baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atladı. Kaçırdıkları AnadoluJet'in uçağını iten push-back aracına binmeye çalışan iki yolcu çalışanlar ve polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Aprondaki hareketli anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli saatler! Aprona atlayan İsralli baba ve oğlu gözaltına alındı

5 KİŞİLİK İSRAİLLİ AİLE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 13.10 'da İstanbul-Tel Aviv seferini yapmaya hazırlanan seferinde hareketli dakikalar yaşandı. Uçağa biniş işlemlerini kaçıran 5 kişilik İsrailli aile ortalığı birbirine kattı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli saatler! Aprona atlayan İsralli baba ve oğlu gözaltına alındı

POLİS 2 KİŞİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

'Push-back' aracıyla harekete hazırlanan uçağı durdurmak isteyen baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak, 3 metre mesafe yükseklikten aprona atladı. Olayı gören uçak altındaki görevliler anında baba ve oğluna müdahele ederken, polis ekipleri de olay yerine hızla gelerek iki kişiyi etkisiz hale getirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli saatler! Aprona atlayan İsralli baba ve oğlu gözaltına alındı

BABA VE OĞUL EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ters kelepçe yapılan baba ve oğlu polis tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 'Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapılan iki yolcu savcılığa sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İsrail Uyruklu Baba ve Oğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçağı Kaçırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Uyruklu Baba ve Oğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçağı Kaçırdı - Son Dakika
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