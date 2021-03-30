İsrail vatandaşı Filistinliler, işgale karşı direnişin sembolü olan "Filistin Toprak Günü"nü kutladı - Son Dakika

İsrail vatandaşı Filistinliler, Filistin Toprak Günü'nün 45'inci yıldönümünü çeşitli faaliyetlerle kutluyor.

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesinin (YATK) çağrısı üzerine, Toprak Günü münasebetiyle, İsrail'deki Filistin kentlerinde yaşayan şehit aileleri ile şehit kabir ziyaretlerinin yanı sıra birçok faaliyet düzenlendi.

İsrail'in Et-Tayyibe kentinde düzenlenen törende, Toprak Günü şehitlerinden Rafet Ez-Zuheyri adına yapılan anıta çelenk bırakıldı.

YATK Başkanı Muhammed Bereket törende yaptığı konuşmada, "Toprak Günü şehitleri vatanın gökyüzünde birer yıldız gibidir. Onlara ve onların sahip olduğu hedeflere vefa boynumuzun borcudur." dedi.

Bereket, Siyonist hareketin 1948'den bu yana Filistin halkının büyük kısmını zorunlu göçe tabi tuttuğuna dikkati çekerek, bugün aynı tehlikenin devam ettiğini ve dolayısıyla Filistinlilerin birlik olmasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan İsrail'in kuzeyindeki Arraba, Sahnin ve Kefr Kanna gibi kent ve beldelerde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

YATK'nın çağrısı üzerine ayrıca akşam saatlerinde de Arraba kentinde büyük bir festivalin düzenlenmesi bekleniyor.

Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.