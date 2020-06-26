İsrail vatandaşı Filistinliler, Tel Aviv'in yıkım politikasını protesto etti - Son Dakika

İsrail vatandaşı Filistinliler, Tel Aviv'in yıkım politikasını protesto etti

İsrail vatandaşı Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin Akka kentine bağlı Nahaf beldesinde yıkım kararını protesto etti.

İsrail vatandaşı Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin Akka kentine bağlı Nahaf beldesinde yıkım kararını protesto etti.

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İsrail'in kuzeyindeki Akka kentine bağlı Nahaf beldesinin girişinde toplanan yüzlerce İsrail vatandaşı Filistinli, Tel Aviv yönetiminin belde sakinlerine gönderdiği ev yıkım kararına karşı eylem düzenledi.

Göstericiler, İsrail'in yıkım kararına karşı sloganlar atarken, üzerinde "konut sahibi olmak hakkına karşı hiçbir hak olamaz" şeklinde yazılar bulunan dövizler taşıdı.

Gösteride bir konuşma yapan Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Mansur Abbas, "Bugün burada halkımızın hakkını korumak için toplandık. Savunduğumuz ev hepimizin evidir." dedi.

Tel Aviv yönetiminin İsrail vatandaşı Filistinlilere ait 50 bin evi yıkma kararının bulunduğunu belirten Abbas, yıkım politikasına karşı çıkmanın Filistinlilerin haklarının ön safında yer aldığını kaydetti.

İsrail makamları daha önce Nahaf beldesinde bazı evlerin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ev sahiplerine ihtar göndermiş, bunun üzerine Filistinliler, söz konusu yıkımların tüm beldeyi kapsayabileceği endişesiyle protesto etme kararı almıştı.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve bu rakam nüfusun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail vatandaşı Filistinliler, Tel Aviv'in yıkım politikasını protesto etti - Son Dakika

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