İsrail vatandaşı Filistinlilerden, açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutukluya destek gösterisi - Son Dakika

İsrail vatandaşı Filistinlilerden, açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutukluya destek gösterisi

03.11.2020 17:49
İsrail vatandaşı Filistinlilerden, açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutukluya destek gösterisi, System.String[]

İsrail hapishanesinde 100 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılması talebiyle Rehovot kentinde gösteri düzenlendi.

İsrail hapishanesinde 100 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılması talebiyle Rehovot kentinde gösteri düzenlendi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesinin çağrısıyla başkent Tel Aviv yakınlarındaki Rehovot kentinde bulunan ve tutuklu Ahres'in kaldırıldığı Kaplan Hastanesi önünde düzenlenen gösteride, İsrail'in "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ahres'e destek verildi.

Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket gösteride yaptığı konuşmada, Ahres'in sağlık durumunun açlık grevinin 100'üncü gününde çok daha kötüye gittiğine dikkati çekerek, Filistinli tutuklunun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ahres başta olmak üzere İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, taşıdıkları pankartlarda taleplerini ifade etti.

Göstericiler, uluslararası toplumu duruma müdahale etmeye ve İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Açlık Grevi, Protesto, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail vatandaşı Filistinlilerden, açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutukluya destek gösterisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı AK Partili Cahit Turhan, "Vergi affı" tartışmalarına son noktayı koydu: Af yok, yapılandırma var Rusya'nın "sosis kralı" evinin bahçesindeki saunada arbaletle öldürüldü Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşma sayesinde kurtuldular Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'da yaralıların yardımına koşan Türklerle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'da yaralıların yardımına koşan Türklerle görüştü         
18:19
26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti         
17:37
Enkazdan çıkarıldığı sırada Ayda'yı öpen kahraman, duygu dolu anları anlattı Enkazdan çıkarıldığı sırada Ayda'yı öpen kahraman, duygu dolu anları anlattı         
17:18
Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 2 ölü ve çok sayıda yaralı var Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 2 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, mahkeme huzurunda yargılanacak Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, mahkeme huzurunda yargılanacak         
16:59
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
15:49
Atletico Madrid, Valencia'dan Kondogbia'yı transfer etti Atletico Madrid, Valencia'dan Kondogbia'yı transfer etti         
15:33
Viyana'da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi Viyana'da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi         
15:23
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 18:26:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail vatandaşı Filistinlilerden, açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutukluya destek gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei