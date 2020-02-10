İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden komiteden "Şeyh Salah'a verilen hapis cezasına" tepki - Son Dakika
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İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden komiteden "Şeyh Salah'a verilen hapis cezasına" tepki

6 saat önce

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a verilen hapis cezasını "zalimce" şeklinde niteledi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden komiteden

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a verilen hapis cezasını "zalimce" şeklinde niteledi.

Bereket, yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh Salah hakkında verilen 28 aylık hapis cezası kararının önceden alındığını savunarak, hükmün "ırkçı ve Arapları tahrik amaçlı" olduğunu vurguladı.

Duruşmalarda, Salah'ın sözlerinin çarptırıldığına dikkati çeken Bereket, Şeyh Salah'ın konuşmalarının İbranice'ye yanlış çevrildiğini belirtti.

Hapis cezasını "zalimce" olarak niteleyen Bereket, kararın sadece Şeyh Salah'ı değil Arap topluluklarının çalışmaları ve siyasi söylemini hedef aldığını ifade etti.

İsrail mahkemesi Hayfa kentinde bugün gerçekleştirilen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum etmişti.

Şeyh Salah'ın savunma heyetinde yer alan Avukat Ömer Hamayse, duruşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin kararı temyize götürmeyeceğini ifade etmişti.

Şeyh Raid Salah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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