"İsrail vatandaşlarına suikast" uyarısı sonrası Emniyet'in Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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"İsrail vatandaşlarına suikast" uyarısı sonrası Emniyet'in Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

23.06.2022 10:21

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'deki vatandaşlarına İranlı suikastçılar tarafından saldırı düzenlenebileceğini öne sürerek "Ülkeden ayrılın" uyarısında bulunmuştu. Lapid'in uyarısı sonrasında Beylikdüzü'ndeki İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İranlı suikastçıların misilleme yapabileceği ihtimaline yönelik olarak Türkiye ve özellikle İstanbul'daki vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" uyarısında bulunmuştu.

İsrail vatandaşlarına suikast uyarısı Emniyet'i harekete geçirdi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

BAŞBAKANLIKTAN "MİSİLLEME" UYARISI GELMİŞTİ

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Son haftalarda İran, üst düzey Devrim Muhafızları yetkilisinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu ve İran, İsraillilere yönelik bir misilleme gerçekleştirebilir" denmişti.

İsrail vatandaşlarına suikast uyarısı Emniyet'i harekete geçirdi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ADRESTE ARAMA YAPILDI

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in uyarısı sonrasında İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı.

İsrail vatandaşlarına suikast uyarısı Emniyet'i harekete geçirdi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI 4 SAAT SÜRDÜ

İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Polis Beylikdüzü'nde bir adreste de incelemelerde bulundu. Ekiplerinin çalışmaları 4 saat sürdü.

YORUMLAR
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İstanbul'da İran adına çalışan bir hücre çökertildi İstanbul'da İran adına çalışan bir hücre çökertildi İsrail'de sirenlerin çalmasının arkasında İran'ın olduğundan şüpheleniliyor İsrail'de sirenlerin çalmasının arkasında İran'ın olduğundan şüpheleniliyor
Kaynak: DHA

Beylikdüzü, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İsrail vatandaşlarına suikast' uyarısı sonrası Emniyet'in Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "İsrail vatandaşlarına suikast" uyarısı sonrası Emniyet'in Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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