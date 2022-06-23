İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Polis Beylikdüzü'nde bir adreste de incelemelerde bulundu. Ekiplerinin çalışmaları 4 saat sürdü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Son haftalarda İran, üst düzey Devrim Muhafızları yetkilisinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu ve İran, İsraillilere yönelik bir misilleme gerçekleştirebilir" denmişti.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'İsrail vatandaşlarına suikast' uyarısı sonrası Emniyet'in Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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