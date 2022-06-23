İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İranlı suikastçıların misilleme yapabileceği ihtimaline yönelik olarak Türkiye ve özellikle İstanbul'daki vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" uyarısında bulunmuştu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Son haftalarda İran, üst düzey Devrim Muhafızları yetkilisinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu ve İran, İsraillilere yönelik bir misilleme gerçekleştirebilir" denmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in uyarısı sonrasında İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı.
İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Polis Beylikdüzü'nde bir adreste de incelemelerde bulundu. Ekiplerinin çalışmaları 4 saat sürdü.
Son Dakika › Güncel › 'İsrail vatandaşlarına suikast' uyarısı sonrası Emniyet'in Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika