İsrail ve ABD Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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İsrail ve ABD Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı görüştü

25.02.2022 00:57
İsrail ve ABD Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi hakkında telefonda görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi hakkında telefonda görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid ve Blinken, "Ukrayna'daki durumu ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel sonuçları" ele aldı.

Bakan Lapid, mevkidaşı Blinken'a, Ukrayna'yı terk etmeye çalışan İsraillilerin güvenliğinden duyduğu endişeyi dile getirdi ve İsrail'in Ukrayna'ya insani yardım teklifi hakkında bilgi verdi.

Blinken da Lapid'i, "ABD'nin bu aşamada attığı adımlar hakkında" bilgilendirdi.

İkilinin ilerleyen günlerde iletişimlerini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail ve ABD Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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