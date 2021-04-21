İsrail ve ABD'li yetkililer Washington'da İran'ı görüşecek - Son Dakika

İsrail ve ABD'li yetkililer Washington'da İran'ı görüşecek

İsrail ve ABD'li yetkililerin İran konusunu görüşmek üzere gelecek hafta Washington'da bir dizi görüşme yapacağı bildirildi.

İsrail ve ABD'li yetkililerin İran konusunu görüşmek üzere gelecek hafta Washington'da bir dizi görüşme yapacağı bildirildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat gelecek hafta ABD'ye gidecek. Haberde, Kochavi, Cohen ve Shabbat'ın ayrı heyetlerle Washington'a gideceği ve her birinin ABD'li üst düzey yetkililerle ayrı görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi. İsrailli yetkililerin Washington temaslarında Viyana'da yapılan İran nükleer anlaşması görüşmelerinin ele alınacağı kaydedildi. Tel Aviv yönetimi eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran'a getirilen yaptırımların devam ettirilmesini ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesini istiyor.

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