Açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kohavi'nin ABD'li üst düzey askeri heyetle durum değerlendirmesi ve bölgesel sorunların analizi için bir araya geldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, ABD Merkez Komutanlığı ile gerçekleştirilen toplantıda iki ordunun karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının tartışıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İsrail ve ABD ordusundan yetkililer 'stratejik-operasyonel' toplantıda buluştu - Son Dakika

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