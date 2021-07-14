İsrail ve BAE arasında tarım alanında anlaşma imzalandı - Son Dakika

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında tarım araştırması, tarımı geliştirme ve ticaret konularında anlaşma yapıldı.

BAE'nin Gıda ve Su Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el-Muhayr, İsrail Tarım Bakanı Oded Forer ile tarımın geliştirilmesi konusunda anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Forer, "BAE'li bakan Meryem el-Muhayr'i ağırlamaktan ve kendisiyle İsrail ile BAE arasında tarım araştırması, tarımı geliştirme ve ticaret alanında iş birliği sağlayacak bu belgeyi imzalamaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

O günden bu yana İsrail ile BAE, ticaret, yatırım, medya, sağlık ve havacılık dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda anlaşma imzaladı.