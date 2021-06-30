İsrail ve BAE arasındaki ticaret hacmi 10 ayda yaklaşık 700 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ticaret hacminin, normalleşme anlaşmasından bu yana 700 milyon dolara yaklaştığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret için dün gittiği Abu Dabi'de BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a Tel Aviv ve Abu Dabi arasındaki ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Her iki ülke arasında Eylül 2020'de imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından ikili ticaret hacminde ciddi bir ivmenin kazanıldığını söyleyen Lapid, anlaşmanın ilk 10 ayından bu yana ticaret hacminin 675 milyon dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Lapid, ticaret hacmindeki mevcut potansiyelden ötürü, önümüzdeki yıllarda bu hacmin katlanarak artmasını öngördüklerini söyledi.

Ticaret iş birliğinin en çok ileri teknoloji alanında geliştiğine dikkati çeken Lapid, siber teknoloji, yenilenebilir enerji, su güvenliği, sağlık ve daha başka alanlarda da anlaşmaların yapıldığını hatırlattı.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasından sonra BAE'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Lapid, dün ülkesinin Abu Dabi Büyükelçiliği ve bugün de Dubai Konsolosluğu açılış törenine katılmıştı.