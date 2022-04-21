İsrail ve BAE dışişleri bakanlarından "iki ülke ilişkilerinin önemine" vurgu - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, taraflar arasında yaşanan diplomatik gerilimin ardından gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde "iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine" vurgu yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid ve Bin Zayid bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan, karşılıklı olarak birbirlerinin Hamursuz Bayramı ve ramazan ayını tebrik etti.

Görüşmede Bin Zayid'in, "İsrail'in Kudüs'teki durumu sakinleştirmek için attığı adımlara ilişkin memnuniyetini dile getirdiği ve Tel Aviv'in karşılaştığı zorluk ve karmaşıklıklar için de anlayışını ifade ettiği" aktarıldı.

İki bakanın, "Arap dünyasında İsrail karşıtı dezenformasyonla mücadele, İsrail ile Arap dünyası arasında dini tolerans ve barışı ilerletmek için birlikte çalışma" konusunda anlaştığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca "iki ülke arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik çabanın öneminin vurgulandığı" aktarıldı.

BAE, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlaller üzerine 19 Nisan'da İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak bu konudaki tepkisini iletmişti. BAE, 2020'de Tel Aviv yönetimiyle varılan ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası ilk kez İsrailli Büyükelçiyi bakanlığa çağırmıştı.

Ardından, BAE merkezli hava yolu şirketlerinin, İsrail'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Mayıs'ta düzenlenecek hava gösterilerine katılmaktan vazgeçtiği bildirilmişti.

Bugüne kadar Arap dünyası içinden İsrail ile en kapsamlı ve çok yönlü iş birliği ile ticari ilişkileri geliştiren ülke olan BAE'nin bu adımı İsrail basınında "sürpriz" olarak yorumlanmıştı.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Hamursuz Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınları arttı

Fanatik Yahudi yerleşimciler, 15 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırmıştı.

İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskınını sağlarken Mescid-i Aksa ve Eski Şehir bölgesindeki Filistinlilere yönelik müdahalesi uluslararası arenada tepki çekmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.