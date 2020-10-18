İsrail ve BAE haftalık 28 ticari uçuş için anlaşma imzalayacak - Son Dakika

İsrail Ulaştırma Bakanlığı, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasından haftalık 28 ticari uçuş için anlaşma imzalanacağını açıkladı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme devam ediyor. İsrail Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve BAE arasında Salı günü Ben Gurion Havalimanı'ndan, Dubai ve Abu Dabi arasında haftalık 28 ticari uçuşa izin veren bir anlaşma imzalanacağını aktardı. Bakanlık, havacılık anlaşmasının Ben Gurion Havalimanı'nda imzalanacağını ve uçuşların birkaç hafta içinde başlamasının beklediklerini açıkladı. - TEL AVİV