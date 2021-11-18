İsrail ve BAE, insansız deniz aracı tasarımı için anlaştı - Son Dakika

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ticari ve askeri amaçlarla kullanılacak bir dizi insansız deniz aracını tasarlamak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

BAE'nin savunma sanayi firması "EDGE Group" ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, varılan anlaşmayla hem ticari hem de askeri anlamda kullanılabilecek M-170 tipi insansız deniz araçlarını tasarlamanın hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen EDGE Group yetkililerinden Faysal el-Benay, "Bu stratejik ittifak sayesinde sanayinin çeşitli alanlardaki zorluklarına çare bulabiliriz. Ayrıca askeri ve ticari alanlarda yerel ve uluslararası pazarlarda da bize kapıların açılmasına imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

IAI CEO'su ve Başkanı Boaz Levy ise bahsi geçen anlaşmayı, "bölgede artan çaba ve ortaklıklar kapsamında atılan bir adım olarak" değerlendirdi. Levy, anlaşma sayesinde iki firmanın teknolojik yeteneklerinin birleşeceğine işaret etti.

BAE'li firmanın deniz araçlarını tasarlama ve diğer birtakım yükümlülükleri üstlenirken, İsrailli firmanın uzaktan kumanda gibi sistemleri üstleneceği aktarılan açıklamada, geliştirilecek insansız deniz araçlarının istihbarat, keşif, sahil güvenlikte devriye görevi, deniz güvenliği, deniz mayınlarını bulma ve imha etme, denizaltılarını bulma ve denizaltılarına karşı savaş eylemlerinde kullanılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında tasarlanacak insansız deniz araçlarının ticari olarak da taşımacılık, petrol ve doğal gaz keşfi ile diğer birtakım amaçlarla kullanılabileceğine işaret edildi.

EDGE Group ile IAI, geçen mart ayında da insansız hava araçlarına karşı bir sistem geliştirme konusunda mutabakat zaptı imzalamıştı.