İsrail ve Bae Liderleri Ortadoğu'da Normalleşme Anlaşmalarının Genişletilmesini Görüştü - Son Dakika
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İsrail ve Bae Liderleri Ortadoğu'da Normalleşme Anlaşmalarının Genişletilmesini Görüştü

08.07.2022 10:10
İsrail ve Bae Liderleri Ortadoğu'da Normalleşme Anlaşmalarının Genişletilmesini Görüştü

KUDÜS, 8 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan Perşembe günü Ortadoğu'da normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.

KUDÜS, 8 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan Perşembe günü Ortadoğu'da normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi hakkında bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesi, Lapid'in geçen Cuma günü göreve gelmesinden bu yana iki lider arasında gerçekleştirilen ilk görüşme oldu. Lapid'in ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada iki liderin, ABD'nin aracılık ettiği Eylül 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmaları kapsamında ilişkilerini normalleştiren ülkeleri arasında "sıcak ilişkilerin" derinleştirilmesinin önemini vurguladığı belirtildi. Açıklamada tarafların, artan turizm ve ekonomi ilişkileri konusundaki "memnuniyetlerini dile getirdiği" ve bölgedeki başka ülkeleri dahil edecek şekilde barış dairesini genişletmeyi" ele aldığı ifade edildi. Devlet Başkanı Zayed iki ulus arasındaki "güçlü bağların sürdürülmesinin önemini vurgularken" Lapid, Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı vesilesiyle BAE liderine en iyi dileklerini iletti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail ve Bae Liderleri Ortadoğu'da Normalleşme Anlaşmalarının Genişletilmesini Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ve Bae Liderleri Ortadoğu'da Normalleşme Anlaşmalarının Genişletilmesini Görüştü - Son Dakika
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