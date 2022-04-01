İsrail ve BAE, serbest ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı - Son Dakika
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İsrail ve BAE, serbest ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı

01.04.2022 17:17
İsrail ve BAE, serbest ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili ikili müzakerelerin tamamlandığını duyurdu.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili ikili müzakerelerin tamamlandığını duyurdu.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile kapsamlı ekonomik ortaklık müzakerelerini bitirdiklerini belirtti.

Zuyudi, "İbrahimi Barış Anlaşmaları çatısı altında ilişkileri güçlendirmek için bir diğer önemli adım olan anlaşma imzalanmaya hazır. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım için umut verici bir dönemi temsil ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi anlaşma: İsrail ve BAE, aralarında bir serbest ticaret anlaşması imzalamak için müzakereleri tamamladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Gendelman, anlaşmanın konusunun, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Aralık 2021'de Abu Dabi'de Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile yaptığı görüşmede ele alındığını ve anlaşmayı sonuçlandırmak için müzakerelerin hızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını aktardı.

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE ile tam ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalamak üzere bugün müzakereleri sonuçlandırmak büyük bir onurdur. Bu, bir Arap ülkesiyle öncü bir anlaşmadır ve türünün ilk örneğidir." ifadesini kullandı.

Barbivai, iki ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 95'inin anlaşmaya dahil edildiğini ve gümrük vergilerinden muaf tutulacağını ifade etti.

İki ülke arasında serbest ticaretle ilgili ikisi İsrail'de ve ikisi de BAE'de olmak üzere 4 müzakere turu gerçekleştirildi.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Ticaret, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ve BAE, serbest ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı - Son Dakika


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