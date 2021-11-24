İsrail ve BAE ticari ilişkileri güçlendirmeyi görüştü - Son Dakika

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ticari ilişkileri güçlendirme mesesini ele aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen ile BAE Girişimcilik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı Ahmed Belhul el-Felasi ile İsrail'de bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan İsrailli Bakan, "BAE yatırım fonları ile İsrail'deki yüksek teknoloji şirketleri arasında büyük ticari ilişkiler için etkili bir mekanizma inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan, İsrail Maarif gazetesinin haberinde de iki bakan arasında üçüncüsü gerçekleştirilen görüşmelerin ilk kez İsrail'de yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İki bakanın, görüşme sırasında, ticari ilişkileri geliştirme fırsatlarını ele aldığı ve BAE'nin İsrail'de teknoloji alanında yatırımını öngören bir girişimi de konuştuğu aktarıldı.

BAE'li Bakan, hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetle İsrail'e gelmişti.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.