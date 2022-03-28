İsrail ve Bahreyn iş birliğine yönelik çerçeve anlaşması imzaladı - Son Dakika
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İsrail ve Bahreyn iş birliğine yönelik çerçeve anlaşması imzaladı

28.03.2022 17:15
İsrail ve Bahreyn iş birliğine yönelik çerçeve anlaşması imzaladı

İsrail ve Bahreyn, ikili ilişkilerde iş birliğini geliştirme amacıyla bir çerçeve anlaşması imzaladı.

İsrail ve Bahreyn, ikili ilişkilerde iş birliğini geliştirme amacıyla bir çerçeve anlaşması imzaladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid el-Zayani, 27-28 Mart'ta İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen ve İsrail, ABD, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn dışişleri bakanlarının katıldığı "Necef Zirvesi" kapsamında bir araya geldi.

Açıklamada, Lapid ve Zayani'nin iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla dışişleri bakanlıklarının önderlik edeceği bir çerçeve anlaşması imzaladığı kaydedildi.

Bahreyn, 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, Bahreyn, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ve Bahreyn iş birliğine yönelik çerçeve anlaşması imzaladı - Son Dakika


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