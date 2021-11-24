İsrail ve Fas arasında savunma alanında mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

İsrail ve Fas arasında istihbarat paylaşımına olanak sağlayan savunma alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Fas ve İsrail, 2002 yılında duran ilişkilerini normalleştirme kapsamında 2020 yılında 4 anlaşma imzalamıştı. İki ülke arasındaki normalleşme kapsamında İsrail Savunma Bakanı Benny Grantz, Fas'ın başkenti Rabat'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Grantz'ın ilk ziyareti kapsamında iki ülke arasında istihbarat paylaşımına olanak sağlayan savunma alanında mutabakat zaptı imzalandı. Grantz ve Faslı mevkidaşı Abdellatif Loudliyi tarafından imza atılan mutabakat zaptı istihbarat, askeri eğitim ve pek çok alanda iş birliğine olanak sağlayacak.

Grantz konuya ilişkin açıklamasında, "İstihbarat, endüstriyel iş birliği, askeri eğitim ve çeşitli alanlarda iş birliğinin arttırılmasına olanak sağlayacak savunma alanında mutabakat zaptını imzaladık. İsrail-Fas ilişkileri, genişletilmeli ve güçlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Grantz, Faslı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmeleri ele aldıklarını ifade ederek, İsrail ile daha fazla ülkenin normalleştirme anlaşmasını imzalamasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Fas ile imzalanan mutabakat zaptının ilişkilerin derinleştirilmesi noktasında "önemli bir adım" olduğunu sözlerine ekleyen İsrailli Bakan Grantz, Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür etti.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ağustos ayında Fas'a ziyaret gerçekleştirmişti.