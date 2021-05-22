İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürüyor: ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgeye gidiyor - Son Dakika
BBC

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürüyor: ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgeye gidiyor

22.05.2021 13:48
İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürüyor: ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgeye gidiyor, System.String[]

İsrail'in Gazze'yi bombalaması ve Hamas'ın roketatarlarla verdiği karşılıkla geçen 11 gün sonunda varılan ateşkes bozulmadan devam ediyor.

İsrail'in Gazze'yi bombalaması ve Hamas'ın roketatarlarla verdiği karşılıkla geçen 11 gün sonunda varılan ateşkes bozulmadan devam ediyor. Binlerce Filistinli, bombalanan evlerin ve işyerlerinin enkazında çalışmaya başladı. Birleşmiş Milletler, Gazze'deki insani durumun son yaşananlarla iyiden iyiye kötüleştiği uyarısını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çarşamba ve Perşembe günü İsrail hükümeti ve Filistinli yetkililerle bir araya gelmek için bölgeye gidiyor.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, bölgede bombalamalarla oluşan zararın boyutunun on milyonlarca dolar olduğu açıkladı.

Sağlık kurumu yetkilileri, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 248 olduğunu duyurdu.

İsrail tarafında ise Hamas'ın roketatarlı saldırılarında 13 kişi öldü.

Reuters haber ajansına konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Antony Blinken'ın ziyaretinin Mısır'ın ve ABD'nin arabulucuğu ile varılan ateşkesi sağlamlaştırma amacı taşıdığını aktardı.

Aynı kaynak, Blinken'ın Gazze'yi ziyaret etmeyeceğini, Batı Şeria'da bulunan Mahmud Abbas ile görüşeceğini de söyledi.

Yine aynı ajansa konuşan bir Hamas yetkilisi, Mısır delegasyonunun Gazze'ye yardımla ilgili olarak İsrail tarafı ile görüşmeler yaptığını da kaydetti.

Doğu Kudüs'te Cuma günü, Filistinliler ve İsrail polisi arasında yaşanan gerginliğe karşın, Hamas ateşkesi bozacak bir adım atmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe günü yaptığı konuşmada, Hamas'ın silah elde etmesini engelleyecek önlemler alınarak, bölgeye insani yardım yapılması için ABD'nin Birleşmiş Milletler ile çalıştığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'deki sağlık kurumlarının aşırı baskı altında olduğunu belirterek, Gazze'nin ekipman ve insani yardımı girişine açılması çağrısı yaptı.

Ateşkesin detayları ne ?

Ateşkes basitçe, her iki tarafın süresiz ya da belirli bir süre çatışmayacaklarını duyurması.

Bir Hamas lideri ise BBC'ye yaptığı açıklamada İsrail'in Kudüs'teki El Aksa Camii ve Filistinli sakinlerin evlerinden çıkartılmak istendiği Şeyh Cerrah mahallesinden "ellerini çekmeyi" kabul ettiğini belirtti.

İsrail ve Hamas arasındaki daha önceki çatışmalara bakılırsa, bir noktada çatışmaya geri dönülmesi çok olası.

Her iki taraf da yerel saatle Cuma sabaha karşı 02:00'de çatışmalara son verme konusunda uzlaştı.

Bu saat yaklaşırken, İsrail hava saldırıları ve Gazze'den İsrail'e roketlerin ateşlendiği haberleri geldi.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürüyor: ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgeye gidiyor

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Son Dakika Dünya İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürüyor: ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgeye gidiyor - Son Dakika Dünya

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