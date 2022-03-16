İsrail ve Mısır arasındaki doğrudan uçuşlara yeni güzergah eklendi - Son Dakika
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İsrail ve Mısır arasındaki doğrudan uçuşlara yeni güzergah eklendi

16.03.2022 14:30
İsrail ve Mısır arasındaki doğrudan uçuşlara yeni güzergah eklendi

İsrail ve Mısır, iki ülke arasındaki doğrudan uçuşlarda güzergah sayısını artırma kararı aldı.

İsrail ve Mısır, iki ülke arasındaki doğrudan uçuşlarda güzergah sayısını artırma kararı aldı.

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Mısır ile uçuş güzergahının genişletilmesi kapsamında, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndan Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine doğrudan uçuşların başlayacağı belirtildi.

Anlaşmanın, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Eylül 2021'de Şarm eş-Şeyh'te yaptıkları görüşme sonrasında geliştiği kaydedildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi ve diğer yetkililerin Mısır makamlarıyla yürüttüğü uzun bir sürecin ardından anlaşmanın dün Mısır'da nihai hale getirildiği aktarıldı.

Yeni güzergahtaki uçuşların gelecek ayın ortasında başlaması bekleniyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Bennett, bu anlaşmanın "İsrail ile Mısır arasındaki sıcak ilişkileri daha da geliştireceğini" belirtti.

İsrail Hükümeti Basın Ofisinin söz konusu açıklamasında ifadelerine yer verilen Bennett, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki iş birliği birçok alanda genişliyor ve bu da hem halklara hem de bölgesel istikrara katkı sağlıyor. İsrail bölge ülkelerine açılıyor ve uzun süredir devam eden bu anlayışın temelinde İsrail ile Mısır arasındaki barış yatmaktadır. Bu sebeple, her iki tarafta da bu bağlantıyı güçlendirmeye yatırım yapmalıyız ve yaptığımız da bu."

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Togo Cumhuriyeti, Tel Aviv, İsrail, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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