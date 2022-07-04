İsrail ve Polonya, bir yıl sonra büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaştı - Son Dakika
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İsrail ve Polonya, bir yıl sonra büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaştı

04.07.2022 19:50
İsrail ve Polonya, bir yıl sonra büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaştı

İsrail ve Polonya, geçen yıl haziran ayında yaşadıkları diplomatik gerginliğin ardından karşılıklı olarak geri çektikleri büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.

İsrail ve Polonya, geçen yıl haziran ayında yaşadıkları diplomatik gerginliğin ardından karşılıklı olarak geri çektikleri büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi meselesini ele aldı.

İkilinin, ilişkilerin yeniden eski seyrine döndürülmesi konusunda anlaşmaya vardıkları ve iki ülke arasında çıkabilecek muhtemel sorunların karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesini istedikleri aktarıldı.

Herzog'un, İsrail Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yürüttüğü ortak bir girişimle Polonya Büyükelçisi'nin geri dönmesini istediği, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın da Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin yakında atanması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in yeni Varşova Büyükelçisi'nin de ilerleyen günlerde güven mektubunu Polonyalı yetkililere sunacağı bilgisine yer verildi.

İsrail ile Polonya arasındaki diplomatik kriz

İsrail, Yahudilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında el konulan mallarının iadesini zorlaştıran bir yasa tasarısının Polonya Meclisinde onaylanması nedeniyle 27 Haziran 2021'de Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Mark Mirowski'yi Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İki ülke arasında patlak veren krizde, İsrail, Varşova Büyükelçiliği'ne atanan büyükelçiyi göndermeyeceklerini duyurmuş, tatilde olan Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçisine de İsrail'e dönmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Polonya Meclisi, 11 Ağustos 2021'de bir mülkün iade edilebilmesi için el konulmasının üzerinden en fazla 30 yıl geçmesi koşulunun getirildiği yasayı kabul etmişti. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Meclisten geçen yasayı imzalamıştı.

İsrail ile ABD, Holokost'tan kurtulanların ve ailelerinin, diğer Yahudi veya Yahudi olmayan mülk sahiplerinin Polonya'nın Komünist rejim döneminde haksız yere el konulan mülklerinin iade sürecini ciddi şekilde kısıtlayacağı görüşünü savunarak söz konusu yasaya karşı çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Tel Aviv, Polonya, İsrail, Güncel, Son Dakika

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