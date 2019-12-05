Son Dakika Haberleri: İsrail ve Yunanistan'dan Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya tepki
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İsrail ve Yunanistan'dan Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya tepki

6 saat önce

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakata, İsrail ve Yunanistan yönetiminden tepki geldi.

İsrail ve Yunanistan'dan Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya tepki, System.String[]

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakata, İsrail ve Yunanistan yönetiminden tepki geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise söz konusu mutabakat ile ilgili olarak "Libya'daki meşru hükümet ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam durduktan sonra bu atılan adım yerini bulacaktır." dedi.

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Yunanistan, Türkiye, İsrail, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:13 
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