Son Dakika Haberleri: İsrail yanıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi

İsrail yanıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi

6 saat önce

İsrail'de sıcaklığın 43 dereceye ulaşması nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı ve yüzlerce kişi tahliye edildi.

İsrail'de sıcaklığın 43 dereceye ulaşması nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı ve yüzlerce kişi tahliye edildi. İsrail'de 43 dereceye çıkan sıcaklık nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı. Ülke genelinde yaklaşık 24 saat süren yangınlardan sonra İsrail, kırmızı alarmda. Çıkan yangınların söndürülmesi için onlarca yangın söndürme ekibi görevlendirildi. Kudüs'ün kuzeybatısındaki Haril yerleşim bölgesinde de aşırı sıcaklar nedeniyle yangın çıktığı ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi. Ülkenin güneyindeki Karmia ve Zekim bölgelerinde yangın nedeniyle elektriklerin kesildiği öğrenildi. Yangınlarda can kaybı olmadığı duyuruldu.
(Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah/İHA)
İsrail yanıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:51 Kaynak: İHA
İsrail, Güncel
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