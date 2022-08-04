İsrail yargısından Kudüs Valisi Gays hakkında "ev hapsi" kararı - Son Dakika
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İsrail yargısından Kudüs Valisi Gays hakkında "ev hapsi" kararı

04.08.2022 16:44
İsrail yargısından Kudüs Valisi Gays hakkında "ev hapsi" kararı

İsrail yargısı Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays hakkında "ev hapsi" kararı verdi.

İsrail yargısı Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays hakkında "ev hapsi" kararı verdi.

Kudüs Valisi Gays'ın müsteşarı Maruf er-Rifai, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Rifai, Batı Kudüs bölgesindeki İsrail Sulh Mahkemesi'nin Vali Gays için "ev hapsi" kararı çıkardığını belirtti.

Söz konusu kararda belli bir süre belirtilmediğine dikkati çeken Rifai, şunları kaydetti:

"Bu karar, Vali Gays'a yönelik yeni bir politikaya işaret ediyor. O da Vali Gays'ın ev hapsinde tutulmasının yanı sıra 25 bin şekel (134 bin Türk lirası) tutarında ağır para cezasının dayatılmasıdır."

Mahkemenin kararıyla getirilen sınırlamaları "Vali Gays'ın yargılanmasına yönelik ilk adımlar" olarak değerlendiren Rifai, Tel Aviv makamlarının Gays'ı, İsrail ordusunun hakkında verdiği " Batı Şeria'da uzun süre kalmaması" yönündeki kararları ihlal ettiği gerekçesiyle yargılamak istediğini ifade etti.

Rifai, İsrail'in 2000 yılından beri Gays'ı hedef aldığına dikkati çekerek, "Gays hakkındaki tüm kararlar siyasidir." ifadelerini kullandı.

Rifai ayrıca, Gays'ın valilik makamına geldiği Ağustos 2018'den beri 35 kez gözaltına alındığını aktardı.

Kudüs Valisi Adnan Gays, 1 Ağustos'ta İsrail polisi ve istihbaratınca Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail yargısından Kudüs Valisi Gays hakkında 'ev hapsi' kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail yargısından Kudüs Valisi Gays hakkında "ev hapsi" kararı - Son Dakika
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