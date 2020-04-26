İsrail yargısından Filistin'in vergilerinin 128 milyon dolarına el koyma kararı - Son Dakika
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İsrail yargısından Filistin'in vergilerinin 128 milyon dolarına el koyma kararı

6 saat önce

İsrail mahkemesi, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden 450 milyon şekele (yaklaşık 128 milyon dolar) el konulmasını kararlaştırdı.

İsrail yargısından Filistin'in vergilerinin 128 milyon dolarına el koyma kararı, System.String[]

İsrail mahkemesi, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden 450 milyon şekele (yaklaşık 128 milyon dolar) el konulmasını kararlaştırdı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs bölge mahkemesi, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden 450 milyon şekele geçici olarak el konulması yönünde talimat verdi.

Filistinliler tarafından düzenlendiği iddia edilen eylemlerde aile bireyleri ölen ya da yaralanan İsraillilerin yakınlarının açtığı 15 dava sonucunda böyle bir kararın alındığı ifade edildi.

Kararın ayrıca İsrail yargı makamlarının, Temmuz 2019'da "İsraillilere karşı düzenlenen eylemlerden Filistin yönetiminin sorumlu olduğu" yönünde aldığı kararın bir uzantısı olduğu aktarıldı.

Merkezi Tel Aviv'de bulunan İsrailli örgüt Shurat Hadin'in de yıllardır bu davalar için çalıştığı ve mahkemeden, ölen ya da yaralanan İsrailliler için tazminat olması bakımından Filistin vergilerinin 1,7 milyar şekeline el konulmasını talep ettiği belirtiliyor.

Filistin yönetiminden karara tepki

Filistin yönetimi ise İsrail'in toplanan vergilerden 128 milyon dolara el koyma kararına tepki gösterdi.

(İsrail ile iletişimden sorumlu) Filistin Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kararı "korsanlık ve hırsızlık" şeklinde niteledi.

Şeyh, atılan bu adımın, daha önce, İsrail'le yapılan anlaşmaların iptal edilmesi ve İsrail'le her türlü koordinasyonun durdurulması yönünde alınan kararların uygulanması fikrine daha da yakınlaştırdığını kaydetti.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat 2019'da Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı yıllık 500 milyon şekel (144 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyordu.

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 03:06 Kaynak: AA

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